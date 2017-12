Meteo: temperature in diminuzione da mercoledì. Arriva anche la pioggia

Dopo il caldo che ha caratterizzato la vigilia e il giorno di Natale le temperature stanno per tornare più in linea con quelle del periodo. Da oggi il cielo si farà via via più coperto a causa dell'arrivo di un fronte atlantico - ma senza rischio pioggia. Le precipitazioni sono invece previste per la giornata di mercoledì, con carattere anche temporalesco soprattutto nell'entroterra e sull'appennino tosco-romagnolo. Dalla serata temperature in decisa diminuzione, tanto che per giovedì è previsto qualche fiocco di neve nelle zone a ridosso dell'appennino. Le temperature resteranno attorno alle zero fino alla fine della settimana.