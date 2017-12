Boccone fatale, dopo la tragedia di Natale il medico rianimatore Rabini spiega la tecnica salvavita

La tragedia di Natale, accaduta ad un giovane turista morto per via di un boccone andato di traverso, riporta d'attualità l'utilità di conoscere le manovre salvavita, l'intervento da fare sul posto superando la paralisi dell'emotività. Per il 35enne di Rho a nulla purtroppo sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 che hanno praticato manovre per espellere il cibo. Il giovane è stato portato al Pronto Soccorso dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso.

Il responsabile dei percorsi di emergenza urgenza dell'Iss, il medico rianimatore Sergio Rabini, in questo servizio spiega le manovre salvavita, che possono essere fatte da semplici cittadini in attesa dell'ambulanza