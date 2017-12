Chiesanuova: no ai fuochi d'artificio

La Giunta di Castello di Chiesanuova vorrebbe che l'unico botto di Capodanno fosse quello dello spumante. Nessuna proibizione, precisa, ma non è corretto far passare sottotraccia la crescente sensibilità della popolazione per il benessere di tutti gli animali, che siano d'affezione o selvatici. Senza dimenticare il diritto delle persone che hanno più bisogno di altre di tranquillità. Di qui l'invito a trascorrere un Capodanno sicuro, evitando l'utilizzo di fuochi pirotecnici e petardi.

"Ogni anno, a causa dei fuochi d'artificio muoiono circa 5.000 animali", ricorda la Giunta. Il buonsenso potrebbe bastare a far decidere se e dove utilizzare questi strumenti.

Per chi possiede un animale domestico si ricorda che l'Apas predispone ogni anno un elenco di buone pratiche per limitare il disturbo provocato dai botti. In linea di massima si consiglia di chiudere finestre e tapparelle in modo da oscurare bagliori improvvisi e attutire il rumore; se possibile, non lasciarli soli, dedicare loro maggiori attenzioni e dimostrare tranquillità.