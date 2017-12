Natale festa di abbuffate tra calorie a non finire: ecco come rimettersi in forma

Giorni di festa tra prelibatezze, pranzi e cene più che abbonanti e dolci infiniti. Ma attenzione alla forma fisica.

Avvicinarsi alle bilance può essere shockante dopo le abbuffate della festa più attesa dell'anno. Onde evitare patemi d'animo e urla di sconforto, meglio prenderla con filosofia. Già, perché il walzer delle tavole imbandite è iniziato con la cena della Vigilia – che poi tanto vigilia non era, viste le prelibatezze che in genere si preparano – ed è andato avanti fino al 26 dicembre, minimo. Perché molti continueranno anche in questi giorni, tra gli avanzi, gli inviti dai parenti, i dolci che accompagnano ogni tombola a casa degli amici e gli interminabili panettoni e pandori nei pacchi ricevuti al lavoro. Perché se si hanno in casa prodotti così buoni, è un peccato farli andare a male.



Allora, caloria dopo caloria, la silhouette potrebbe trasformarsi in morbide forme, giusto in tempo per il secondo round con il cenone dell'ultimo dell'anno. Ma quante calorie ingurgitiamo in questo periodo? 100 grammi di panettone, più o meno la classica fetta, arrivano a circa 340 calorie. Per smaltirle, è necessaria una mezz'ora di corsetta. 100 grammi di cappelletti in brodo si aggirano sulle 450 calorie; il cappone sulle 300. Un pranzo 'sobrio', quindi, supera tranquillamente le 1000 calorie. Figuriamoci un pasto di Natale standard che non va sotto alle tre ore in compagnia a tavola.



Dopo le abbuffate, c'è chi cerca di correre ai ripari mettendosi alla prova del digiuno forzato e dedicandosi al fitness sfrenato, ma gli esperti del settore spiegano che misure drastiche non sono efficaci per perdere peso. Premesso che i regimi alimentari e di allenamento sono soggettivi, è bene semplicemente tornare a una dieta equilibrata che si seguiva prima dei giorni di festa e a un allenamento fisico regolare. Perché non è la singola abbuffata che fa mettere su chili. Chi riesce, quindi, resista alle tentazioni.



Mauro Torresi