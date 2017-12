Save the children: più di un bambino su dieci affronta l'inverno in severo disagio abitativo

Più di un bambino su 10 (l'11,2%) in Italia sta affrontando l'inverno in condizioni di severo disagio abitativo e il 14,8% delle famiglie con bambini non riesce a riscaldare adeguatamente l'abitazione in cui vive. Save the Children sollecita un intervento straordinario per fronteggiare la grave situazione abitativa. In soli dodici mesi, in Italia il numero di minori in povertà assoluta è aumentato del 14% arrivando a 1.292.000 minori, dei quali oltre un terzo ha meno di 6 anni.