28 dicembre 1895: a Parigi nasceva il cinema con i fratelli Lumière

Il 28 dicembre 1895 nasce il cinema: al Grand Café di Parigi veniva proiettato “L’uscita dalle officine Lumière”, primo film della storia. «Il cinematografo è un’invenzione senza futuro», sentenziano gli stessi fratelli Lumière convinti che il pubblico si sarebbe annoiato. Ma il successo è immediato, in Francia e in tutto il mondo: in un anno i Lumière creano più di 500 pellicole. E ancora oggi, grazie a loro, possiamo emozionarci guardando un film.