Associazione Batticinque vende calendari per solidarietà

Solidarietà, con la vendita dei calendari dall'Associazione Batticinque alla Titancoop di Valdragone. Grazie ad una serie di disegni di Samanta Laporte, ogni immagine che propone il calendario rimanda ad una caratteristica dell'autismo. Per far conoscere a tutti, con estrema immediatezza, i bambini e ragazzi affetti da questo disturbo. Chi acquisterà il calendario dell'Associazione non solo potrà contribuire a realizzare i numerosi progetti ma aiuterà a diffondere più consapevolezza e sensibilità.