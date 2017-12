Diritti Lgbt: la Commissione Pari Opportunità plaude al nuovo clima culturale

Si va verso il riconoscimento delle coppie formate dallo stesso sesso a San Marino. La Commissione per le Pari Opportunità cita il progetto di legge di iniziativa popolare sulle unioni civili e l'emendamento alla Finanziaria, approvato in Aula in maniera bipartisan, a favore del turismo matrimoniale per le coppie omosessuali, per dire: “i diritti LGBT non sono più accantonati come argomento scomodo o imbarazzante, anzi, caratterizzano una politica orientata al benessere e alla dignità di ciascuno".

L'invito al Consiglio Grande e Generale a confrontarsi in tempi rapidi sul progetto di legge, producendo una legge di livello europeo, garantendo eguali diritti a tutti i cittadini.