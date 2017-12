Esplosione San Pietroburgo, Putin: “È un atto terroristico”



Vladimir Putin - durante la cerimonia di premiazione dei militari che si sono distinti in Siria - ha definito "un atto terroristico" l'esplosione avvenuta ieri sera nel centro commerciale Gigant Hall di San Pietroburgo. "Ho dato ordine al direttore dei Servizi Federali di Sicurezza – ha aggiunto il presidente russo - di agire a norma di legge, solo a norma di legge, quando impegnati nelle operazioni di arresto dei terroristi". "Nel caso però in cui dovesse esserci un rischio per i nostri agenti - ha sottolineato - si dovrà agire con decisione, non catturare nessuno e uccidere i terroristi sul posto".