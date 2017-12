Rimini: niente vetro a Capodanno

Per il Capodanno più lungo del mondo è in vigore la nuova ordinanza di divieto per la vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro. Nel centro e nella zona a mare di Rimini dalle 18 di domenica fino alle ore 6 di lunedì 1° gennaio è quindi vietato, distributori automatici compresi, svolgere attività di vendita di bevande in recipienti di vetro. È vietato inoltre a chiunque intenda partecipare agli eventi di non accedere nelle aree e nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni con al seguito bottiglie o altri contenitori di vetro.