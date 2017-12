Terrorismo: massima allerta in vista delle celebrazioni di fine anno

Abbiamo sentito l'esperto di geopolitica Giovanni Giacalone, che sottolinea l'importanza delle espulsioni, per neutralizzare sul nascere ogni minaccia

Un'attività capillare, ma discreta, quella delle Forze dell'Ordine italiane, per garantire un Capodanno in sicurezza. Gli obiettivi sensibili per il terrorismo islamista – tuttavia - sono innumerevoli, e quanto accaduto in varie città europee, non può non preoccupare; anche alla luce dello scenario – radicalmente mutato – in Medio Oriente, come sottolinea Giovanni Giacalone: analista di "Itstime/Università Cattolica" e collaboratore de “Il Giornale”. Fondamentale, per le forze di sicurezza, è poter neutralizzare sul nascere ogni minaccia, rimpatriando gli stranieri sospettati di collusione con il terrorismo. Provvedimento prettamente amministrativo, l'espulsione; che se lo ius soli, in futuro, diventasse legge, rischierebbe di perdere di efficacia. Proprio ieri è stato espulso - da Bolzano - un foreign fighter kosovaro.