Arte contraffatta, un fenomeno da oltre 170 milioni di euro

Al Ministero beni culturali i carabinieri per la tutela del patrimonio hanno spiegato i rischi degli incauti acquisti

Arte contraffatta, un giro d'affari da 170 milioni di euro. I carabinieri del patrimonio culturale hanno organizzato un ciclo di conferenze per far conoscere meglio questo fenomeno.



Opere splendide, che sembrano uniche al mondo. Purtroppo, però, false. Spesso rivelatesi tali senza che l'ignaro proprietario ne fosse al corrente. Questo ad esempio è il dipinto ritrovato a casa di un privato, a Bologna. Quello dell'arte contraffatta è un fenomeno da tempo contrastato dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Distribuito anche un decalogo da tenere a mente se si vuole comprare un'opera d'arte contemporanea. Anzitutto diffidare di quello che sembra un vero “affare”; meglio rivolgersi a venditori da anni sul mercato, verificare poi che l'opera abbia i certificati di autenticità e provenienza; se è catalogata negli archivi.

Gli stessi Carabinieri si avvalgono di esperti per riconoscere un falso.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista al tenente colonnello dei carabinieri Nicola Candido, comandante reparto operativo