Influenza: a San Marino diminuiscono i casi e aumentano le vaccinazioni

A differenza di quanto sta avvenendo sul piano nazionale in Italia, a San Marino, in questi ultimi giorni dell'anno, non è stato raggiunto il picco influenzale. I casi sono meno dell'anno scorso. In crescita, invece, il ricorso al vaccino anti-influenzale che ha superato la soglia delle 2000 somministrazioni.

Il punto con la dottoressa Micaela Santini della Direzione Cure Primarie Iss