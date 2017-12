Capodanno a San Marino in Piazza Sant'Agata e a Borgo Maggiore in Piazza Grande

Servizio intensivo delle forze dell'ordine su tutto il territorio

Il Capodanno si festeggerà all'aperto a San Marino, in due piazze: piazza Sant'Agata, nel centro storico di San Marino Città e Piazza Grande a Borgo Maggiore.

In piazza Sant'Agata la musica di Lori G Dj e Marco Corona Vj, altri ospiti, poi le coreografie e i giochi di luce di Parolabianca. A mezzanotte lo spettacolo pirotecnico.

A Borgo Maggiore si festeggia il Capodanno con la musica dei Dj, Yuma e Ziba e John Carattoni. Sarà vietato, in Piazza Grande, l'uso dei fuochi di artificio e quindi la Giunta locale rivolge l'invito anche a chi vorrà portare gli amici a quattro zampe.

Su entrambi questi eventi vigileranno le forze dell'ordine che nel periodo delle festività hanno messo in campo un servizio intensivo che tra l'altro proseguirà fino all'epifania.

Aumentate le pattuglie, anche di notte per sorvegliare zone residenziali e produttive.

Durante i festeggiamenti di Capodanno, in particolare, i varchi principali del Centro Storico di San Marino saranno presidiati da pattuglie specifiche.

La funivia alle 19.30 cessa il servizio ma dalle 23 alle 2 sarà attiva una navetta gratuita che garantirà il collegamento tra Borgo Maggiore – all'inizio della Sottomontana – e San Marino Città, piazzale Ex Stazione.