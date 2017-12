Capodanno blindato in tutta Italia

Sarà anche quest'anno un capodanno 'blindato': piazze sorvegliate speciali, con barriere per evitare l'accesso di mezzi e presenza rafforzata di forze dell'ordine. A Roma concerto al Circo Massimo e centinaia d'eventi; a Milano evento in piazza Duomo transennata; Torino rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo.

Il luogo più presidiato, a Rimini, per la festa di Capodanno, sarà Piazzale Fellini: dove accorreranno migliaia di persone per i concerti di Daniele Silvestri e Nina Zilli.

Anche a Rimini – poi – è stato disposto il divieto di portare in piazza bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro. Un'ordinanza comune ad altre città italiane.

Tanti i sequestri di botti, munizioni e polvere da sparo, 100 arresti. Al cenone di fine anno destinati 88 euro a famiglia: +10% sul 2016.