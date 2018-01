Grande successo per il capodanno sammarinese

Davvero un gran bel Capodanno nel Centro Storico di San Marino Città. Tantissima gente. Sammarinesi ma anche molti turisti, con Piazza Sant'Agata affollatissima per salutare il 2017.

Allegria, spensieratezza, gli immancabili selfie e i bellissimi fuochi d'artificio. In centinaia la persone che hanno brindato all'inizio del nuovo anno con la musica di Lori G Dj e Marco Corona Vj.

A dare il benvenuto al 2018 lo spettacolo pirotecnico.

Dopo la mezzanotte le spettacolari coreografie e i giochi di luce di Parolabianca e le suggestive le note di sax di Javier Eduardo Maffei. Poi a salire sul palco è stato il dj ravennate e finalista della trasmissione Top Dj, Geo From Hell.

Per la prima volta c'è stata anche una festa di Capodanno a Borgo Maggiore, in Piazza Grande, dove si è celebrato il 2018 con la musica dei Dj Yuma e Ziba e John Carattoni.



Nel video le immagini del Capodanno in Piazza Sant'Agata.