Maltempo, venti di burrasca in arrivo: allerta arancione e gialla dalla mezzanotte

L'Agenzia Regionale Arpae ha emesso per domani un' allerta arancione - con venti di burrasca moderata tra 62 e 74 chilometri orari per la montagna e la collina romagnole e l'Appennino bolognese - e gialla - con venti forti tra 50 e 61 chilometri orari) - per le zone della pianura romagnola. L'allerta, precisa l'Arpae, sara' valida per 24 ore a partire da mezzanotte, mentre nelle successive 48 ore è prevista un'attenuazione del fenomeno.