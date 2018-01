TRC, dal Governo finanziamenti per i mezzi

8,85 milioni per la fornitura dei veicoli per il tratto del Trc tra Rimini e Riccione. È la fetta di finanziamenti che arriverà a Rimini grazie al decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, che ha ripartito 1,397 miliardi per 26 progetti di linee metropolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido di massa. Le nuove 'risorse', sommate agli oltre 665 milioni approvati dal Cipe del 22 dicembre, portano il totale a superare i 2 miliardi di euro.