Meteo: situazione vento sotto controllo

Il forte vento che si è abbattuto sul Titano si è calmato nella serata di ieri intorno alle 21.

Sono stati prontamente ripristinati i transiti nelle strade che erano state interrotte dai rami e dalle piante abbattute in seguito alle forti raffiche che in alcuni punti hanno raggiunto i 137 km/h.

"Abbiamo effettuato interventi in seguito alle numerose chiamate che abbiamo ricevuto – spiega Fabio Berardi, Capo della Protezione Civile – cercando di contenere i danni".

Dall'incontro delle prime ore di questa mattina, vista la situazione stabilizzata, la Protezione Civile ha riaperto i varchi del parcheggio del Centro Uffici Tavolucci. Durante il pomeriggio un cassonetto della carta, evidentemente più leggero degli altri, ha impattato contro un'auto, provocando danni alla stessa parcheggiata presso le palazzine del centro.

Si conferma comunque che non si sono registrati stati danni a persone, ma solo danni materiali.



Silvia Sacchi