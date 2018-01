Rifiuti: il Lazio chiede aiuto alle altre Regioni, Galletti: “Operazione eccezionale”

Nei giorni scorsi la Regione Lazio ha chiesto l'aiuto di altre regioni, fra cui l'Emilia-Romagna, per lo smaltimento di 15mila tonnellate di rifiuti indifferenziati. Di qui anche le proteste del gruppo Facebook “Viviamo la Valle Uso”, da tempo contrario alla costruzione della nuova discarica di Ginestreto, denominata G4. Oggi il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti in un'intervista al Resto del Carlino parla di “un'operazione eccezionale che non deve ripetersi”. "Le Regioni che non hanno chiuso il ciclo dei rifiuti non pensino che portarli fuori dal loro territorio sia una soluzione strutturale", ha aggiunto Galletti, invitando inoltre la sindaca di Roma Virginia Raggi "a trovare una soluzione per i propri rifiuti".



fm