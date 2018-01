La Corea del Nord accetta l'offerta di dialogo di Seul, gli incontri si terranno il 9 gennaio

Dopo oltre due anni, la Corea del Nord e quella del Sud hanno si incontreranno martedì 9 gennaio in colloqui di "alto livello", per discutere la potenziale presenza di una delegazione del Nord ai Giochi Olimpici invernali di Pyongyang -che si terranno dal 9 al 25 febbraio- e le opzioni disponibili per poter migliorare i rapporti bilaterali tra le due Coree.