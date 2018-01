Romani alla guida: il 22% non usa la cintura. Fino a 80% per chi siede dietro

Il 57% viaggia senza sistemi di sicurezza per bambini. Preoccupa l'uso scorretto dello smartphone

L'Automobile Club Roma e la Fondazione Caracciolo hanno realizzato un'indagine sui romani alla guida: osservati 66mila veicoli in 9 punti nevralgici della rete viaria: i risultati sono preoccupanti.



Sono passati 30 anni dall'istituzione dell'obbligo delle cinture di sicurezza, eppure il monitoraggio presentato da Automobile Club Roma offre dati tutt'altro che rassicuranti.

Un quarto dei romani dunque, non usa cinture. Anche il passeggero che siede davanti, vicino a chi guida, nel 26% dei casi non adempie a tale obbligo. Per i bambini in auto, poi, è emergenza sociale: il 57% viaggia senza sistemi di ritenuta previsti dal codice. Preoccupa anche il dilagare di un uso scorretto dello smartphone alla guida.

E chissà se serviranno le campagne social lanciate da Aci, con gli hashtag #guardalastrada e #mollastotelefono; preoccupano anche i dati relativi alla sostenibilità ambientale: il 71% delle auto viaggia con il solo conducente e nel 94% dei casi nessuno occupa i sedili posteriori.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Giuseppina Fusco presidente Automobile Club Roma e Fondazione Caracciolo