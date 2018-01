Ucraina: i cristiani che seguono il Calendario Giuliano festeggiano il Natale

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Il 6 gennaio, i Cristiani che seguono il Calendario Giuliano, la maggioranza in Ucraina, celebrano il Natale. In Ucraina la Vigilia di Natale è chiamata la serata santa. Oggi è il 40esimo giorno di digiuno di Natale. Tradizionalmente dovrebbero esserci 12 pietanze di qualità sulla tavola, in onore dei 12 apostoli. Obbligatori, sulla tavola della festa, sono il “kutya” e l'”uzvar”. In serata nelle chiese inizieranno le funzioni, e lungo le strade vi saranno festeggiamenti e canti natalizi, per ricordare la nascita di Gesù. Quest'anno a Natale è caldo in modo anomalo, prevista – per domani – una temperatura di 10 gradi. In generale dicembre 2017 ha registrato vari record di temperatura nel Paese. Il Natale, nella regione dei Carpazi, è celebrato dai bambini provenienti dalla linea di demarcazione del Donbass. Sono arrivati 400 bambini dalle regioni dell'est dell'Ucraina. Sono stati accolti dalle famiglie per vedere come viene celebrato il Natale all'ovest. Le unità militari, e i feriti negli ospedali, riceveranno pacchi di Natale contenenti dolciumi e amuleti. Le statuette di Natale, fatte dai volontari, saranno inviate al fronte. Le figure fatte a maglia, autentici simboli di Natale, sono divenute una buona tradizione per i soldati che combattono nell'est. E i militari salutano gli ucraini, per il Natale e l'Anno Nuovo, con video riportanti l'hashtag #Wish the peace.