'Fire and Fury', Theresa May dalla parte di Trump: non ha nessun problema mentale

Non accenna ad allentarsi la polemica sul libro 'Fire and Fury' e le capacità mentali di Trump. Secondo Theresa May, intervistata dalla Bbc, il leader Usa non ha alcun problema mentale: "Ho a che fare col presidente americano. Quello che vedo è qualcuno che è impegnato a prendere decisioni nel miglior interesse degli Stati Uniti", ha detto il primo ministro. Intanto l'Isis e i jihadisti di al Qaida stanno fornendo i link per scaricare il libro del giornalista Michael Wolff. Lo rivela un tweet della direttrice del Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web, Rita Katz che definisce l'episodio come 'affascinante'.