Polizia Civile: i numeri dell'attività svolta dal Corpo nel 2017

11.000 contravvenzioni, per un ammontare di 600.000 euro introitati. E' solo uno dei numeri resi noti dalla Polizia Civile, che ha diffuso i dati dell'attività svolta nell'anno appena trascorso.

Attività intensa e fruttuosa, quella svolta dal Corpo della Polizia Civile, nel 2017. 224 le denunce inoltrate all'Autorità Giudiziaria dalla Sezione Pronto Intervento e Viabilità. Ben 81 quelle per guida in stato di alterazione psicofisica: per l'assunzione di alcool, droga o psicofarmaci; e molto spesso i fermati erano giovani sotto i 25 anni. 5.000 i veicoli controllati; di questi 43 sono stati sequestrati, mentre sono stati ritirati 186 documenti. In totale, nell'anno appena trascorso, sono state elevate 11.000 contravvenzioni al Codice della strada; 600.000 euro l'introito per le casse pubbliche: di cui quasi la metà provenienti da soggetti esteri. Le multe elevate mediante autovelox sono state 3.600; e il risultato si è visto: nei tratti sottoposti a controllo elettronico, le velocità sono diminuite del 40%. Il Castello di Serravalle, comunque, è quello dove sono stati rilevati più sinistri: 66. A seguire Borgo Maggiore e Città. Come numero spiccano poi le denunce per guida senza assicurazione – 44 –, e detenzione di sostanze stupefacenti: 21; 4, invece, quelle per violenze di genere. Rilevati anche casi di guida senza targa e marcia contromano. Gli agenti hanno poi effettuato 2 fermi di polizia e dato esecuzione a 2 mandati d'arresto. 1.800, invece, gli interventi di soccorso alla cittadinanza, eseguiti dal Corpo. 1.017 quelli della Sezione Antincendio, di cui 146 proprio per incendi: 51 quelli boschivi, 11 in abitazioni civili. Vi è stata anche una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per roghi dolosi. 29 quelle all'Ufficio del Lavoro per contrasto al lavoro nero. Particolarmente attiva la Sezione di Polizia Amministrativa e Tutela Salute Pubblica, con 239 controlli in ambito sanitario ed amministrativo. 193 le irregolarità riscontrate; 10 le denunce. Nell'ambito dell'attività giudiziaria il Nucleo Antifrode, tra le altre cose, ha effettuato 42 sequestri e 1.445 controlli sulle licenze. Infine il Gruppo Interforze che, su disposizione della Magistratura, ha sequestrato e confiscato oltre 15,5 milioni di euro.