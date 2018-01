Dal 9 gennaio parte il Museo Navigante, da Cesenatico lungo tutta la penisola

Sarà ospitato dalla goletta Oloferne per far conoscere il mare e la marineria. San Marino Rtv media partner

Alla Stampa Estera di Roma presentato l'ultimo progetto del Museo Navigante che da domani, a bordo della goletta Oloferne, navigherà lungo la penisola italiana, fino in Francia dove arriverà in marzo. Media partner San Marino Rtv.



Nell'anno europeo del patrimonio culturale, il 9 gennaio parte da Cesenatico il Museo Navigante, perché il mare e la marineria sono patrimonio culturale da far conoscere e valorizzare. Ospitato a bordo della goletta Oloferne, imbarcazione d'epoca costruita nel 1944, navigherà lungo tutta la penisola. E' una iniziativa promossa dall'Associazione musei marittimi del Mediterraneo, Mu.MA-Galata di Genova, Museo della Marineria di Cesenatico e dall'associazione La Nave di Carta de La Spezia.

Media partner del progetto San Marino Rtv: al direttore generale Carlo Romeo il compito di presentarlo ai giornalisti della Stampa Estera.

Tre mesi di viaggio, 1800 miglia nautiche, 25 tappe. Nel 2017 sono stati 650mila circa i visitatori che hanno varcato le porte dei 70 musei della rete Museo Navigante.

E parlando di musei, non poteva mancare il Ministero dei Beni culturali, fresco di notizie positive nell'anno appena concluso.





Nel video le interviste a Leonardo Merlini, capo ufficio storico Marina Militare; Maria Paola Profumo, presidente Associazione Musei marittimi del Mediterraneo e portavoce Museo Navigante; Manuel Roberto Guido, Ministero Beni Culturali, direzione generale valorizzazione patrimonio culturale