Maltempo: allerta gialla in Emilia Romagna. Pericolo valanghe al nord

Allerta gialla per vento sui crinali dell'Emilia-Romagna, mare mosso e criticità costiera dalla mezzanotte dell'8 gennaio per 24 ore, alla quale si aggiunge criticità idrogeologica dovuta al maltempo nei bacini emiliani occidentali e centrali.

Il bollettino emesso oggi dall'Arpae prevede tempo instabile per il transito di un sistema perturbato, con precipitazioni di 10-20 mm sul settore appenninico e possibili accumuli maggiori sull'appennino piacentino e parmense dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco.

Maltempo che sta flagellando tutto il nord Italia, soprattutto Piemonte e Valle d'Aosta. In Piemonte il pericolo valanghe è salito al 5, il livello più alto della scala europea. Strada per Cervinia chiusa anche in questo caso per la paura di valanghe. E proprio una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada per Cogne.