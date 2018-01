Maltempo: ancora disagi per la costa est degli Stati Uniti

Oggi la situazione dovrebbe migliorare

Il Nordest degli Stati Uniti è ancora intrappolato nella morsa del gelo dopo il passaggio del 'ciclone bomba', con temperature che hanno segnato diverse decine sotto lo zero. Caos per i trasporti, con ritardi e cancellazioni in particolare allo scalo JFK di New York. Oggi la situazione meteo dovrebbe migliorare, con un aumento delle temperature e un indebolimento delle nevicate.