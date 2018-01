9 gennaio 2007: Steve Jobs presenta l'iPhone

«Con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto in avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza: abbiamo reinventato il telefono». Steve Jobs adopera toni trionfalistici nel presentare al pubblico l'iPhone, l'ultima sfida targata Apple. Comincia da qui una grande rivoluzione nel modo di utilizzare il cellulare.



Il progetto è avviato tre anni prima dallo stesso Jobs, che chiede ai tecnici della company di Cupertino di realizzare un telefonino dal design avveniristico, con un solo tasto e che si possa controllare soltanto con le dita, niente pennini.



Ne viene fuori un dispositivo multifunzione, che alle tradizionali caratteristiche di un cellulare associa quelle proprie di un palmare e di un iPod. Le possibilità sono diverse: navigazione in internet; foto ad alta risoluzione; chat in diretta; download di musica e film; invio di email; utilizzo di Google Maps.



Altrettanto innovativo il funzionamento, legato a uno schermo touchscreen e a un'interfaccia semplice e intuitiva; un gesto destinato a fare scuola è il pinch to zoom, una tecnica che permette di ingrandire e rimpicciolire un'immagine, semplicemente allargando o avvicinando due dita.



Gli ingredienti per farne un prodotto di successo ci sono tutti, manca solo un'efficace campagna di marketing e su questo piano la Apple e il suo massimo dirigente non conoscono rivali. Preceduta da anticipazioni e smentite, arriva la presentazione ufficiale al Moscone Center di San Francisco, per l'annuale appuntamento con il Macworld Conference & Expo, fiera evento dedicata alle novità griffate con la "mela morsicata".

L'esordio è in linea con il clima "epico" di attesa alimentato nelle settimane antecedenti: «Siamo qui per scrivere un pezzo di storia».



La risposta del pubblico in platea e sul mercato non sconfessa la promessa di Jobs. Nella sola giornata del 29 giugno, data di uscita nei negozi, se ne vendono oltre 520mila, con persone che pur di accaparrarselo si mettono in fila quattro giorni prima (come accade al Cube, l'Apple Store di Manhattan).



Due mesi più tardi, il primo modello tocca il primo milione di vendite soltanto negli Stati Uniti. In Europa non viene lanciato subito ufficialmente ma attraverso il mercato parallelo ne vengono acquistati migliaia di esemplari. Numeri record che inaugurano la sfida ai colossi Nokia, Sony e Motorola.



Al modello di lancio seguono fino al 2011 quattro generazioni di iPhone che spostano sempre più in alto l'asticella dell'iniziale spinta rivoluzionaria. A partire dal 3G del 2008 con il quale debutta l'App Store, che permette agli utenti di scaricare, gratis o a pagamento, le applicazioni. Apple fa da apripista anche in questo caso, ispirando la nascita di sistemi simili.



Nel 2012 è la volta dell'iPhone 5, che nel primo fine settimana infrange tutti i record: 5 milioni di esemplari venduti! Il 2013 saluta l'uscita del 5S e del 5C, seguiti, l'anno seguente, dalle versioni "6" e "6 plus". Il 28 luglio 2016, Tim Cook (CEO Apple) annuncia la vendita di un miliardo di iPhone, mentre a settembre arrivano le versioni "7" e "7 plus". Un anno dopo è il momento delle versioni "8", "8 plus" e "X".