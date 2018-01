Museo Navigante: causa mare grosso slitta la partenza della goletta Oloferne da Cesenatico

Per le avverse condizioni meteo impossibile per il Museo Navigante salpare questa mattina, come da programma, da Cesenatico: la goletta Oloferne prenderà dunque la via del mare domattina all'alba. Obiettivo: percorrere 1800 miglia, toccare 25 tappe, fare scalo in tutte le Regioni dove sono presenti musei del mare - una settantina - e che organizzeranno attività per l’occasione. Primo approdo su Chioggia, quindi Trieste, per poi proseguire la navigazione dall’Adriatico al Tirreno, e infine arrivare a Sète, in Francia. Una iniziativa nata a Cesenatico, sull'onda dell’Anno del patrimonio culturale Europeo per la valorizzazione dei musei del mare e della marineria d’Italia, e che si fa spazio come nuova opportunità culturale e turistica. Media partner, San Marino Rtv.