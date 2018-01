Il Nunzio Apostolico, Tscherrig, presenta le credenziali ai Capitani Reggenti

Mons. Tscherring, svizzero di nascita, sale sul Titano dopo aver ricoperto qualificati incarichi prevalentemente all’estero, in Paesi notoriamente “difficili” in quanto a ricerca di pace e stabilità.

Uno scrigno di oasi millenaria. È così che il nuovo Nunzio Apostolico ha descritto la Repubblica.

Si tratta di Monsignor Emil Paul Tscherrig, che oggi ha presentato le proprie Lettere Credenziali alla Reggenza.

L’Alto funzionario della Sede vaticana, che succede a Mons. Adriano Bernardini, è il nuovo Decano del Corpo Diplomatico accreditato nella Repubblica del Titano.

Mons. Tscherrig, svizzero di nascita, sale sul Titano dopo aver ricoperto qualificati incarichi prevalentemente all’estero, in Paesi notoriamente “difficili” in quanto a ricerca di pace e stabilità. Alle spalle, infatti, diverse Rappresentanze Pontificie prima e in qualità di Ambasciatore del Pontefice poi: dal Burundi nel 96 all'Argentina nel 2012.

Saluta il popolo sammarinese citando Papa Francesco e con l'augurio che "il suolo su cui sorge questo Stato, oasi da proteggere e da salvaguardare, possa diventare un esempio di Paese Ecologico".

Il Nunzio apostolico è stato accolto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, con il quale si è intrattenuto in un ampio e articolato confronto sui principali temi di attualità politica internazionale.

Successivamente, a Palazzo Pubblico, dopo aver lasciato un messaggio nel Libro degli Ospiti Illustri, è stato presentato ai Capitani Reggenti da Renzi che ha espresso la volontà a proseguire un rapporto di collaborazione che sta conducendo al perfezionamento di un'intesa condotta nello spirito di ricercare le soluzioni migliori per i due Stati.



Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi



Silvia Sacchi