Abusivismo edilizio: serata a tema a Domagnano, ospite l'On. Marco Di Lello del Pd

Questa sera alle 21 alla sala Montelupo di Domagnano l'incontro pubblico “Abusi edilizi. Il lato oscuro dell'urbanistica”, organizzato dalla Segreteria di Stato per il Territorio. Una serata per fare il punto della situazione, dopo l'approvazione del Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie e con un nuovo Piano Regolatore Generale in fase di elaborazione. Tra i relatori - oltre al Segretario di Stato Michelotti e a Corrado Longa per lo studio Stefano Boeri Architetti – ci sarà il deputato del Pd Marco Di Lello, promotore alla Camera di una proposta proprio contro il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Questa mattina è stato ricevuto in udienza privata dai Capitani Reggenti, accompagnato da una delegazione di Sinistra Socialista Democratica. “Registrata – dice - una comune sensibilità di approccio al tema”.



