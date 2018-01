Opportunità formative all'estero per i giovani del Titano

Opportunità di stage esteri per i giovani sammarinesi. La segnala la segreteria agli Esteri, informando sul bando di selezione emesso dalle istituzioni europee per tirocini retribuiti presso la Commissione Europea aperti a cittadini di Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea. Il tirocinio si terrà tra ottobre 2018 e febbraio 2019, mentre i termini per le iscrizioni sono fissati al prossimo 31 gennaio, da effettuare accedendo al sito della Commissione Europea. L'invito dagli esteri rivolto sopratutto ai giovani sammarinesi, residenti e non, “visto il particolare momento storico, che vede il Paese impegnato nel negoziato con la stessa Unione Europea, ai fini dell'Accordo di Associazione.