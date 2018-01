12 gennaio 1970: il Boeing 747 compie il suo volo inaugurale

Nel 1970 il BOEING 747 compiva il suo primo volo inaugurale in giorno 12 gennaio 1970. Il Boeing 747 stabilì un record mondiale quando un esemplare della El Al, nel corso dell'operazione Salomone il 24 maggio 1991, imbarcò 1122 passeggeri a Israele. 1087 passeggeri erano registrati, ma dozzine di bambini si nascosero tra i vestiti delle madri. Due bambini nacquero durante il volo. Il 747 divenne anche famoso per essere adottato dal presidente USA come AIR FORCE ONE.