Camera Penale SM, convegno sul ruolo dell'avvocato nelle indagini difensive

Tavola rotonda che ha visto insieme professionisti di Rimini e San Marino. Presentato il libro del magistrato Giacomo Ebner, “Dodici qualità per sopravvivere in tribunale"

Un titolo accattivante, per quanto ironico e provocatorio, ma che ben disegna dinamiche reali, che si instaurano nel fare e chiedere giustizia, nel conciliare parti e ruoli, tra avvocati, magistrati, clienti.

Prova a rispondervi Giacomo Ebner, magistrato, addetto al dipartimento di giustizia minorile di Comunità del Ministero, che detta un filo conduttore: il rispetto della persona.

Tavola rotonda che vede il confronto tra professionisti del Titano – accanto agli avvocati, anche magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine come della segreteria agli Esteri e Giustizia – in un momento particolare per la Repubblica, sul fronte dell'attualità, così come nel percorso avviato da tempo verso l'invocata riforma del codice di procedura penale.



Nel video, le interviste al magistrato Giacomo Ebner e al Presidente della Camera Penale di San Marino, Gianna Burgagni



AS