Facebook: cambia news feed, priorità a post amici e famiglia

Facebook cambia il News Feed dando la priorità a post, video e foto di amici e componenti della famiglia a scapito dei messaggi pubblicati dalle aziende media e dai singoli marchi. I cambiamenti puntano a massimizzare i contenuti condivisi fra le persone che hanno ''interazioni significative'' e a limitare i contenuti passivi, ovvero quelli che richiedono solo di guardare un video e leggere senza interagire. ''Vogliamo assicurarci che i nostri prodotti non siano solo divertenti, ma che siano buoni per la gente'' che ne usufruisce, afferma Mark Zuckerberg in un'intervista al New York Times.