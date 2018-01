Prevenzione oncologica: l'ISS implementa il Registro tumori

Registro tumori, verso l'aggiornamento e l'implementazione. Lo comunica l'ISS, che nello strumento vede una fonte dati importante per conoscere il fenomeno della malattia oncologica da cui far discendere percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali adeguati. Riorganizzazione operativa nella gestione del Registro che è coordinata dai medici della Medicina Trasfusionale e il supporto dell'Oncologia. In previsione, l'invio in formato elettronico delle informazioni. Nel sottolineare la collaborazione con le associazioni di volontariato, l'ISS annuncia, a breve, anche incontri operativi con l'assessorato alla Salute dell'Emilia-Romagna.