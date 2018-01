Storia di Minnie: la nutria che per tre mesi è stata accudita all'Apas

Le immagini del rilascio in natura. In Italia avrebbe rischiato l'abbattimento. Sul Titano si è preferito sterilizzarla e liberarla in una zona dove non reca danno.

Reintrodotta pochi giorni fa in natura, lungo il torrente San Marino,“Minnie”: una nutria, per certi versi, fortunata. Si era insediata a Dogana, nei pressi del fiume Ausa, e la sua presenza non era gradita agli abitanti e agli agricoltori della zona. In Italia avrebbe rischiato l'abbattimento. A San Marino, invece, si è deciso di sterilizzarla e di rilasciarla dove non reca alcun danno.

E' il lieto fine di una storia cominciata tre mesi fa. (Nel video le interviste a Sandro Casali, del Centro Naturalistico Sammarinese, e Emanuela Stolfi, Presidente dell'Apas)



l.s.