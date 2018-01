Dopo l'attacco a San Josè de Apartadò l'Operazione Colomba si racconta

Da 25 anni resistenza non violenta dei volontari del movimento della Papa Giovanni

Il 30 dicembre scorso in Colombia la Comunità di Pace di San José de Apartadò è stata presa di mira da quattro uomini armati appartenenti a gruppi paramilitari, che hanno cercato di assassinare il leader della Comunità di Pace. Erano presenti i volontari di Operazione Colomba, della Comunità Papa Giovanni XXIII. Per Khorakhanè, in onda domani alle 18.30, l'occasione di conoscere meglio chi c'è dietro il movimento riminese nato durante la guerra in ex jugoslavia.

Nel video l'intervista a Alberto Capannini e Marco Ghisoni