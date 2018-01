UniRSM: San Marino RTV sale in cattedra

Per il corso di Alta Formazione in Produzione Audiovisiva e Cinematografica

Il corso di Alta Formazione in Produzione Audiovisiva e Cinematografica organizzato dall'Università di San Marino è già un successo. 14 i corsisti regolari a cui, ogni lezione, si aggiungono uditori che si accreditano. Dopo il modulo di apertura tenuto dal professor Till Neuburg sulla produzione tecnica di audiovisivi e quello che ha visto salire sul Titano il noto regista Luca Miniero, da oggi sale in cattedra la San Marino RTV con il corso sulla produzione televisiva, tenuto dal Dg Carlo Romeo, Danilo Berardi (Capo produzione) e Giovanna Gobbi (regista). Si tratteranno le riprese in studio, lo studio virtuale, l'uso dei mixer video e audio, il controllo camere e l'illuminotecnica.