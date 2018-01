Autovelox: azzerati in superstrada, a Serravalle, gli incidenti mortali

Il Segretario Michelotti fiducioso che entro primavera saranno installati in altre quattro zone del territorio.

Entro la primavera in Repubblica saranno installati autovelox in quattro punti della rete viaria: vediamo dove.



Da quando ci sono gli autovelox sulla superstrada a Serravalle gli incidenti mortali e anche quelli gravi sono stati azzerati. Lo afferma il Capitano Vittorio Brigliadori che ricorda la richiesta avanzata di installare almeno un apparato in ogni castello della Repubblica. Non per far cassa, ma per aumentare la sicurezza. Il Congresso di Stato, intanto, ha già deliberato l'installazione di altri 8 box in quattro zone del territorio sammarinese: lungo la superstrada in Via 28 luglio, a Borgo Maggiore, in prossimità del Poliedro; in Via Ranco, lungo la cosiddetta scorciatoia di Cailungo alternativa alla superstrada; in Via Impietrata, zona Pianacci a Fiorentino e in Strada San Gianno, eliminando contemporaneamente i dossi esistenti. Il Segretario al Territorio Michelotti è fiducioso che potranno entrare in funzione entro la primavera, visto che gli iter burocratici sono stati completati e mancano solo alcuni componenti dei box. Nei giorni scorsi bocciata, intanto, l'Istanza che chiedeva l'installazione di due misuratori di velocità a Gualdicciolo in Via Rivo Fontanelle. Nel respingere la richiesta il Segretario Michelotti ha invitato gli istanti a seguire la procedura corretta, rivolgendosi alla Giunta di Castello, per arrivare alla commissione preposta.



l.s.