Giornata del migrante e rifugiato, Fondazione Ismu: 3116 i morti in mare nel 2017

Oggi la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. In Vaticano questa mattina la messa celebrata da Papa Francesco davanti a rappresentanti di 49 Paesi. Le paure di accogliere i migranti sono “legittime e fondate su dubbi pienamente comprensibili. Il peccato - ha affermato il pontefice durante l'omelia - è che queste paure alimentino l'odio e il rifiuto”. Il Papa ha invitato a superare le paure per poter andare incontro all'altro.



Il 2017 è l'anno con minori sbarchi dal 2014, periodo di inizio dei massicci flussi migratori via Mediterraneo. Ma l'Italia torna ad essere lo Stato più raggiunto. Lo rende noto la Fondazione Ismu secondo la quale gli arrivi complessivi sono stati poco più di 171mila; nel 2015 furono oltre 1 milione. Il mare continua ad essere la 'tomba' per molti migranti. La fondazione parla di 3.116 vittime o dispersi nell'anno appena passato: 18 ogni 1000.



mt