'Rischio salmonella': Lactalis ritira il latte per neonati in 83 paesi

Lactalis ritira dal mercato in 83 Paesi 12 milioni di confezioni di prodotti per la prima infanzia provenienti dalla fabbrica di Craon, ovest della Francia, dopo la scoperta a dicembre di casi di salmonellosi. L'annuncio arriva dall'ad Besnier, in un' intervista al Journal du Dimanche. Finora 35 casi di neonati colpiti in Francia, uno in Spagna, mentre un altro in Grecia è da confermare. 'La priorità assoluta è la sicurezza totale' dice Besnier assicurando che Lactalis risarcirà tutte le famiglie che abbiano subito un danno dalla contaminazione di salmonella. Codacons pronto ad una class action.