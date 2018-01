Meteo: venti forti e temperature giù per il fine settimana, domenica prevista neve

Domani allerta della protezione civile per vento.

Chi nei giorni scorsi, in diverse aree della penisola, si è stupito per le alte temperature rispetto alla media del periodo dovrà ricredersi perché dal nord è in arrivo aria 'artica'. Il tam tam fatto di notizie sui siti web di meteo, notifiche delle applicazioni e previsioni sugli smartphone è già partito e c'è chi si prepara agli sbalzi termini e al forte vento.



"Da domani - anticipa Guido Guidi, meteorologo dell'Aeronautica Militare - aumenterà la ventilazione. Inizialmente, i venti saranno occidentali e porteranno aria relativamente mite. Da mercoledì i venti diverranno più settentrionali, portando aria più fredda e, probabilmente, precipitazioni più elevate. Ma saranno ancora basse fino a giovedì".



Venerdì è previsto un ulteriore peggioramento con un maggiore calo delle temperature e piogge che interesseranno soprattutto il nord-est dell'Italia.



Il maltempo, sempre in base alle previsioni, colpirà anche l'Emilia Romagna e San Marino già da domani. "Per la Romagna sarà un garbino - spiega Sandro Nanni, responsabile della sala operativa meteo Arpae - specie nella seconda parte della giornata. Motivo per cui è stata emessa un'allerta di protezione civile nelle zone collinari" per vento forte.



Per il weekend si parla di possibili precipitazioni nevose su quote collinari che da domenica si abbasseranno fino alla pianura. Le zone più interessate dalle nevicate saranno sia la Romagna che San Marino, prosegue Nanni, con precipitazioni fino ad alcune decine di centimetri.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Guido Guidi (tenente colonnello Aeronautica Militare) e a Sandro Nanni (responsabile sala operativa meteo Arpae)