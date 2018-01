Il Natale delle Meraviglie registra una crescita dell'1%. Aumento a due cifre per gli hotel del Titano

La 15esima edizione del Natale delle Meraviglie conta 136mila 120 visitatori che, dal 1 dicembre al 7 gennaio, sono saliti sul Titano in auto o in bus, facendo segnare un aumento di circa l’1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo dice l'Ufficio del turismo che definisce anche “molto positivo” l’incremento degli arrivi nelle strutture ricettive (7.015) con una crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Diminuiscono dell'1% i turisti che hanno scelto il servizio funivia durante i 23 giorni dell’evento: 41.837 i passaggi totali, 714 in meno rispetto al 2016. Comunque un buon risultato, scrive l'Ufficio del turismo, se si considerano i 16 giorni di pioggia di questa edizione contro i 3 di quella precedente. Si tirano anche le somme dell'intera stagione che, sottolinea la nota, chiude con un bilancio molto positivo in termini di arrivi e di presenze, riconfermando il trend dei primi sei mesi dell’anno: in totale nel 2017 il movimento turistico di San Marino ha registrato 2milioni 15mila 356 visitatori, lo 0,7% in più rispetto al 2016. Lieve flessione dei flussi escursionistici, mentre si conferma il buon risultato del comparto ricettivo: 78.475 gli arrivi negli hotel sammarinesi pari al 31,1% in più. Italiani oltre il 60% di chi sceglie di dormire in Repubblica. Tra gli stranieri al primo posto ci sono i tedeschi, seguiti dagli olandesi e dagli statunitensi, mentre tornano a crescere i turisti russi che passano dalle 849 unità del 2016 alle 1.415 del 2017, pari a una quota di mercato dell’1,8%. Le presenze alberghiere ed extra alberghiere sono state 139.813, il 29,4% in più rispetto alle 108.058 del 2016 e i turisti stranieri trascorrono mediamente più notti in Repubblica.



Sonia Tura