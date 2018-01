16 gennaio 1998: vent'anni fa Titanic sbarcava nelle sale cinematografiche italiane

20 anni fa nei cinema italiani migliaia di persone avevano la possibilità di vedere per la prima volta il Titanic, il film che ha fatto la storia del cinema. Da quel giorno la storia di Jack e Rose è diventata una delle più amate e Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, che oggi sono grandi attori affermati di Hollywood, continuano a farci emozionare come allora. Il colossal di James Cameron si ispira alla vera storia del Titanic, il transatlantico definito "inaffondabile" che naufragò nell'aprile del 1912 sulla rotta da Southampton a New York e dove morirono 1500 persone. La pellicola è stata la più costosa mai realizzata: quasi 200 milioni di dollari di budget senza comprendere i soldi spesi per la promozione del film.