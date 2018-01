Rimini: arriva il Sigep, occhio al traffico

La Fiera avrà luogo dal 20 al 24 gennaio

Sta per iniziare a Rimini la 39^ edizione del Sigep, il salone internazionale dedicato ai settori della gelateria e della pasticceria artigianale. La Polizia Municipale di Rimini ha messo a punto alcune misure specifiche per le giornate dal 20 al 24 gennaio; particolare attenzione è stata riservata all’uscita dalla Fiera, considerato che il momento del deflusso è da sempre il più critico. Le auto saranno indirizzate lungo la direttrice Fiera – Mare che collega i padiglioni a Rivabella e Viserba attraverso via Martiri del Lavoro e via XXV Marzo. Saranno inoltre spenti i semafori pedonali, con l’attraversamento che sarà garantito dalla Municipale. Gli agenti saranno presenti sia intorno alla Fiera sia lungo tutti i percorsi, da via San Martino in Riparotta e sulla via Emilia. A causa dell'elevatissimo numero di visitatori e degli espositori, sono prevedibili comunque in alcuni momenti della giornata situazioni di rallentamento della circolazione, in particolare sulla Statale Adriatica ed in zona Celle.



Per far fronte ad un flusso eccezionale di persone saranno potenziati i servizi ferroviari (28 le fermate giornaliere alla stazione Rimini Fiera, predisposto un treno speciale tra Cattolica e Santarcangelo) e attivato un servizio gratuito di bus navetta, che si muoverà sul litorale degli alberghi con fermata alla Fiera di Rimini. Una navetta partirà da Miramare e una da Piazza Marvelli. Altri due navette collegheranno Sigep con Bellaria e Riccione.