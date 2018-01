Eurovision Song Contest: a Vienna le selezioni per il rappresentante sammarinese

Si stanno svolgendo in questi giorni a Vienna le prove eurovisive per la selezione sammarinese all'Eurovision Song Contest 2018, edizione numero 63, in programma a Lisbona. Gli 11 cantanti scelti al termine della concorso internazionale organizzato da San Marino Rtv e 1 in 360 sono tutti convenuti allo studio viennese Echo Pilot per lavorare ai pezzi che porteranno ai Talent Show finali.

Ballad, reggae, R&B tra gli stili scelti e che vedremo in TV tra Gennaio e Febbraio. Probabile un duetto per il rapper di casa Irol che rappresenta i colori sammarinesi alla selezione.



A.C.