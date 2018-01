Sul Titano raggiunto il picco influenzale: 233 casi segnalati nell'ultima settimana

Aumento significativo rispetto al 2016/17

A San Marino siamo nei giorni nel picco influenzale. 233 i casi segnalati la scorsa settimana: mediamente 30 al giorno.



Ci siamo: la scorsa settimana e quella in corso sono quelle con il maggior numero di casi.

“La scorsa settimana – riferisce la dottoressa Micaela Santini della Direzione Cure Primarie Iss - sono stati segnalati 233 casi, la settimana precedente più di 130. Rispetto al 2016 c'è un aumento significativo”.

13 i ricoveri per influenza tra l'8 e il 14 gennaio.

Lo scorso anno il picco era stato raggiunto nella settimana precedente e i casi erano stati in numero inferiore. Eppure, quest'anno i vaccini somministrati sono stati 2.350 mentre nel 2016 non si era raggiunta neppure quota 2000. Come si spiega?

“E' un virus - spiega la dottoressa Santini - che da' sintomi più gravi dell'anno passato e quindi c'è la necessità di rivolgersi al medico con maggiore frequenza”

Saranno necessarie ancora almeno due settimane per notare un calo dell'epidemia influenzale nella popolazione.

Allo studio, intanto – riferisce la dottoressa - anche una statistica sull'impatto dell'influenza nei soggetti vaccinati.



l.s.