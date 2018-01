Falciano: tornano gli orti sociali

L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole ha emesso un bando per l'assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno di proprietà pubblica ad uso orto. Con il bando, ricorda la Segreteria al territorio, si procede all'assegnazione di 20 appezzamenti di terreno agricolo, di circa 50 metri quadri, a Falciano. Dopo la prima emissione del febbraio 2016, si vuole così consolidare l’esperienza a forte valenza sociale già avviata sulla medesima area, alla luce dei benefici che ne sono conseguiti non solo - sottolinea la nota - in termini di sostegno alle famiglie, ma anche nei rapporti tra la stessa comunità, sempre con l’obiettivo di rendere maggiormente consapevoli circa i valori dell'ambiente, della terra, della qualità della vita e della sostenibilità. Le domande di partecipazione al bando, che possono essere presentate da tutti i residenti a San Marino, devono pervenire all'Ugraa entro le 13 del 23 febbraio.



Sonia Tura